Власти ДРК и повстанцы из М23 подписали декларацию по урегулированию конфликта

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцы группировки Движение «23 марта» (М23) из Альянса реки Конго (АРК) подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны. Об этом сообщает южноафриканское СМИ SABC.

Стороны обязуются начать прямые переговоры не позже чем через десять дней после вступления декларации в силу. Они будут проводиться в соответствии с мирным соглашением между ДРК и Руандой, подписанным в Вашингтоне в конце июня. Также, согласно тексту декларации, стороны признают необходимость полного восстановление государственной власти на территории ДРК.

М23 состоит в основном из представителей племени тутси, которые вышли из армии ДРК более 10 лет назад и за последние годы захватили часть провинции Северное Киву. В начале 2025 года повстанцы начали наступление на города Гома и Букаву и взяли их под контроль. По версии ООН, боевиков поддерживает около 4 тыс. военных из Руанды.

В конце марта конфликт между властями ДРК и повстанцами обострился. Власти ДРК обвинили Руанду в нарушении положения коммюнике об одностороннем прекращении огня и выходе из района Валикале, после чего армия начала наступление в провинции Северное Киву. В переговорах с Руандой ДРК содействуют США. Предполагается, что в обмен на помощь ДРК может заключить со Штатами соглашение по важнейшим полезным ископаемым.

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