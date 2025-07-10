Петербургская фармкомпания «Вертекс» вышла на азиатский рынок

Фармацевтическая компания «Вертекс» осуществила первую поставку лекарств и косметических средств в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Это первое государство среди стран для экспортного направления в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Вертекс» прежде работал на рынок стран СНГ и соседних дружественных государств. На организацию поставки продукции в Лаос ушло около года. Генеральный директор фармацевтической компании Георгий Побелянский заявил, что рынок Лаоса хоть и небольшой для «Вертекса», но он позволит оценить перспективы подобных проектов, включая аспект отработки логистических механизмов.

Фармпроизводитель отгрузил в Азию оригинальные комбинированные и дженерические препараты. Поставка включила более 1500 упаковок продукции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Biocad рассчитывает зарегистрировать первый в РФ препарат от гемофилии в 2026 году.

Татьяна Титаева