Безградусная действительность

Интерес потребителей к безалкогольному вину в январе—июне вырос более чем на 40% год к году. Этому способствовали тяга граждан к здоровому образу жизни и усилия поставщиков. Импортеры заинтересованы в продвижении безалкогольных марок вина из-за относительно невысоких пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года продажи безалкогольных тихих и игристых вин в сети винотек SimpleWine выросли на 46% год к году в натуральном выражении, в денежном — на 49%, сообщили “Ъ” в компании. Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб оценивает рост спроса в категории по итогам первого полугодия в 80%.

Безалкогольные вина в России развиваются последние три года, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. Они производятся из обычного вина путем удаления алкоголя, например, с помощью вакуумной дистилляции. Хотя в России в категории, по словам господина Ставцева, нередко позиционируются обычные безалкогольные газированные напитки. Согласно опросу SimpleWine, 37% потребителей вина в России хотя бы раз пробовали безалкогольные игристые, а 28% — обычные тихие вина.

Дарья Сологуб связывает популярность безалкогольных вин с модой на здоровый образ жизни.

Потребители осознанно сокращают объемы потребления алкоголя или полностью отказываются от него, но не готовы уходить от эстетики продукта, считает она. Безалкогольное вино, по словам госпожи Сологуб, активно продвигается на маркетплейсах и появляется в винных картах ресторанов. Хотя энолог-шампанист Olymp Winery Илья Волошин пока смотрит на категорию скептически. Эксперт убежден, что 90% покупок безалкогольного вина граждане совершают из любопытства, не становясь в итоге его постоянными потребителями.

Интерес к безалкогольному вину растет, несмотря на относительно высокую стоимость продукции. Средний чек при покупке товаров в категории за год, по данным SimpleWine, вырос на 5%, до 2,4 тыс. руб. по итогам июня. Основной объем предложения безалкогольного вина в России, по словам господина Ставцева, формирует импорт. В основном это продукция из Испании и Германии, растут поставки также из Франции и Италии, говорит госпожа Сологуб.

Дарья Сологуб отмечает, что базовые импортные безалкогольные вина в России стоят от 800 руб. за бутылку, сортовые — от 1,2 тыс. руб., игристые — от 1,5 тыс. руб. Стоимость локальных аналогов ниже — 300–600 руб. за бутылку. Но речь, как правило, о продукции из виноградного сока, предупреждает эксперт. Производить деалкоголизированные вина в России, по ее словам, сложно из-за недостаточной технологической базы.

Александр Ставцев говорит, что ассортимент импортного безалкогольного вина в рознице сейчас расширяется. Импортеры наращивают поставки благодаря относительно невысоким пошлинам.

Для недружественных стран ставка на деалкоголизированные вина составляет 18%, но не менее €0,38 за 1 литр, а для прочих государств — 8%. Для сравнения, для обычного вина из недружественных стран пошлина составляет 25%, но не менее $2 за 1 литр. Более низкие ставки повышают маржинальность продукции, замечает господин Ставцев.

Илья Волошин констатирует, что дистрибуторы и производители заинтересованы в продвижении безалкогольных марок, рассчитывая впоследствии продавать под ними привычное вино. На этом фоне в ближайшие три года доля такой продукции может достигнуть 5–7% от общего объема продаж в категории. Сейчас показатель, по данным участников рынка, составляет 2–3%. Но затем значение начнет снижаться, закрепившись на уровне 1,5–2%, прогнозирует господин Волошин.

Безалкогольное вино — не единственный заменитель привычного алкоголя, потребительский спрос на который растет. Натуральные продажи безалкогольного пива с июня 2024 по май 2025 года выросли на 11,6% год к году. Хотя в общем объеме денежных продаж пива его доля осталась небольшой — 2,7%.

Владимир Комаров