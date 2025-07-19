Под санкции ЕС попали белорусские «Беспилотные вертолеты»

В рамках 18-го санкционного пакета Евросоюза против России ограничительные меры введены в отношении восьми белорусских юрлиц. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Среди прочих в список вошло ООО «КБ Беспилотные вертолеты». Также в перечне подсанкционных предприятий — государственный «Белвнешпромсервис», НПО с ограниченной ответственностью ОКБ ТСП, ООО «Лазерные приборы и технологии», завод «Легмаш», холдинг «БелОМО», «Рухсервомотор», «Вистан».

В российском санкционном списке — 18 физических и 41 юрлицо, а также китайские и индийские компании. Помимо этого ЕС снизил потолок цен на российскую нефть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».