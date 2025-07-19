Посол: военное присутствие России в Приднестровье сведено к минимуму

Россия свела к минимуму военное присутствие в Приднестровье, где проводит миротворческую операцию, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. По его словам, российские военные «вынуждены» охранять склады с боеприпасами.

«Все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра... Практически все тяжелые вооружения вывезены»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

Господин Озеров вслед за МИД РФ опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах Москвы направить в Приднестровье 10 тыс. солдат. Посол считает это обвинение анекдотичным: «Невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров».

Безопасность в зоне приднестровского конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы, которые включают воинские контингенты от России, Молдавии и Приднестровья. Молдавская сторона неоднократно призывала к выводу российских сил, которые ввели в непризнанную республику в 1992 году. Ее власти, напротив, просили РФ увеличить число миротворцев.