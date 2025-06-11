Захарова опровергла планы РФ отправить 10 тыс. военнослужащих в Приднестровье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьера Молдавии Дорина Речана о якобы существующих планах Москвы разместить в Приднестровье 10 тыс. военнослужащих. Госпожа Захарова заявила, что увеличения численности военных не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Она уточнила, что сейчас в регионе находятся 1200 российских военнослужащих. Госпожа Захарова отметила, что они размещены в рамках четко оговоренного мандата и их присутствие напрямую зависит от процесса урегулирования приднестровского конфликта.

«Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре,— заверила официальный представитель МИД РФ (цитата по ТАСС).— Я хотела бы информировать премьер-министра Молдавии: необходимости в увеличении их числа нет».

Господин Речан на прошлой неделе в интервью Financial Times заявил, что Россия якобы хочет развернуть в Приднестровье дополнительные подразделения и сменить власть в Молдавии. Он утверждал, что таковы данные разведки, и указывал на необходимость усилить оборону. В апреле Евросоюз анонсировал поставки Молдавии систем ПВО.