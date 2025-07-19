За ночь силы ПВО сбили 71 беспилотник

Минобороны России заявило, что в ночь на 19 июля силы ПВО уничтожили 71 беспилотник. Под атаку попали девять регионов.

Как уточнило ведомство, 24 БПЛА сбиты над Ростовской областью. 16 беспилотников уничтожены над Подмосковьем, 13 из них летели в направлении столицы. Еще 11 БПЛА сбиты над Брянской областью, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один — над Краснодарским краем.

С 18:15 до 23:05 мск 18 июля были уничтожены еще 87 беспилотников, сообщало Минобороны.

В результате атаки в Ростовской области загорелись несколько частных домов в городе Каменск-Шахтинский, пострадала женщина. В Каменском районе без света остались 2 тыс. человек. Из-за повреждения контактной сети железной дороги задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменены некоторые пригородные электрички.

В Московской области при падении БПЛА повреждена высоковольтная линия. Аэропорты Шереметьево и Домодедово приостанавливали работу.