При падении БПЛА в Подмосковье повреждена линия электропередач

Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов сообщил, что над округом сбит беспилотник. В результате падения БПЛА повреждена высоковольтная линия.

Как уточнил Михаил Шувалов в Telegram-канале, беспилотник упал в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет. Врио главы округа также добавил, что специалисты устраняют неполадку на линии электропередач.

По данным Минобороны, с 18:15 до 23:05 мск силы ПВО уничтожили 87 беспилотников. Из них пять сбиты над Московской областью. Два, как уточнило ведомство, летели в сторону столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение суток сообщал о 13 сбитых БПЛА над областью.