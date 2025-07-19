Силы ПВО за четыре часа уничтожили 87 беспилотников

Минобороны России заявило, что силы ПВО в период с 18:15 до 23:05 сбили 87 беспилотников над девятью регионами.

Как уточнило ведомство, над Брянской областью уничтожены 48 беспилотника, над Орловской — 12, над Калужской — 10, над Ростовской — восемь, над Московской — пять, в том числе два, летевших на столицу. По одному БПЛА сбиты над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

В Дмитровском районе Подмосковья в результате падения беспилотника повреждена линия электропередач. Ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропортах Домодедово, Мурманска, Калуги.