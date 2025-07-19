В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись несколько домов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе Каменск-Шахтинский загорелись несколько частных домов. По предварительной информации, один человек ранен.

Как добавил Юрий Слюсарь в Telegram-канале, в Каменском районе в результате атаки загорелся электрический трансформатор. Пять населенных пунктов, в которых живут около 2 тыс. человек, обесточены. Кроме того, в городе Донецк Ростовской области из-за падения обломков беспилотника начался ландшафтный пожар.

По данным Минобороны, с 18:15 до 23:05 мск силы ПВО сбили восемь беспилотников. Всего над территорией России за это время уничтожены 87 БПЛА.