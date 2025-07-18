Мерц предостерег Нетаньяху от аннексии Западного берега Иордана

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и предостерег его от дальнейшей аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters

«Канцлер подчеркнул, что нельзя предпринимать никаких шагов по аннексии Западного берега реки Иордан»,— прокомментировал господин Корнелиус прошедший разговор двух лидеров (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, по словам представителя, господин Мерц выступил за разоружение ХАМАС и призвал искать такой способ послевоенного переустройства Газы, который будет учитывать интересы как Израиля, так и палестинцев. Канцлер также повторил свой июньский призыв к увеличению размера гуманитарной помощи для жителей анклава.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах строительства на территории Западного берега 22 новых еврейских поселений. Израиль никогда не объявлял о буквальной аннексии региона, но продолжает заселять ее своим населением с победы в Шестидневной войне в 1967 году.

Западный берег Иордана — одна из двух частей Палестины, признанной большинством стран мира. С 1995 года территорию контролирует Палестинская национальная администрация (ПНА). Лидер ПНА Махмуд Аббас ранее заявлял о претензии этого палестинского самоуправления на сектор Газа, где в скором времени может сложить оружие группировка «Хамас».

Подробнее об актуальном положении дел в регионе — в материале «Ъ».