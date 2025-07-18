Мерц предостерег Нетаньяху от аннексии Западного берега Иордана
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и предостерег его от дальнейшей аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
Фридрих Мерц
Фото: Christian Mang / Reuters
«Канцлер подчеркнул, что нельзя предпринимать никаких шагов по аннексии Западного берега реки Иордан»,— прокомментировал господин Корнелиус прошедший разговор двух лидеров (цитата по ТАСС).
Вместе с тем, по словам представителя, господин Мерц выступил за разоружение ХАМАС и призвал искать такой способ послевоенного переустройства Газы, который будет учитывать интересы как Израиля, так и палестинцев. Канцлер также повторил свой июньский призыв к увеличению размера гуманитарной помощи для жителей анклава.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах строительства на территории Западного берега 22 новых еврейских поселений. Израиль никогда не объявлял о буквальной аннексии региона, но продолжает заселять ее своим населением с победы в Шестидневной войне в 1967 году.
Западный берег Иордана — одна из двух частей Палестины, признанной большинством стран мира. С 1995 года территорию контролирует Палестинская национальная администрация (ПНА). Лидер ПНА Махмуд Аббас ранее заявлял о претензии этого палестинского самоуправления на сектор Газа, где в скором времени может сложить оружие группировка «Хамас».
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