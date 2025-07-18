Кремль считает 18-й пакет санкций ЕС незаконным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает новый 18-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза незаконным. В Кремле планируют досконально изучить рестрикции, чтобы минимизировать их влияние на российскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них»,— сказал господин Песков.

Сегодня Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала новые рестрикции ЕС «одним из самых сильных пакетов санкций». По ее словам, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс, введет ограничения на газопроводы «Северный поток» и НПЗ «Роснефти» в Индии. В «черный список» попадут еще 105 танкеров теневого флота России. Потолок цен на российскую нефть будет снижен примерно до $47,6 за баррель. Также санкции введут в отношении нескольких китайских банков, которые, по данным ЕС, помогают России обходить ограничения.