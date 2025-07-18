Акционер Совкомбанка продает 5% акций через «Авито» за 17 млрд рублей

Михаил Клюкин, один из старейших миноритарных акционеров Совкомбанка, ищет покупателя на принадлежащие ему 5% акций. Для этого он разместил объявление на «Авито», стремясь избежать услуг инвестбанков и консультантов. Господин Клюкин, владеющий долей с 2002 года, рассчитывает получить премию к текущим рыночным котировкам, что оценивает пакет более чем в 17 млрд рублей.

В объявлении на «Авито» указывается, что к продаже предлагаются акции МКАО «Совко Капитал Партнерс», что эквивалентно примерно 5% акций ПАО «Совкомбанк». Для акций МКАО действует акционерное соглашение, требующее одобрения советом директоров сделок с третьими лицами.

Совкомбанк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ. Его акции обращаются на Московской бирже, где в четверг цена акции составляла 16,7 руб.

Представитель продавца сообщил «Ъ», что объявление на «Авито» размещено для «максимального охвата потенциальных покупателей», а аналогичное предложение направлено и действующим акционерам. Цель — продать весь пакет «в одни руки», поскольку «целый пакет имеет дополнительную стоимость». Окончательная стоимость будет определена в ходе переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Умноритарий».