Умноритарий

Как стало известно “Ъ”, один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин пытается найти покупателя на свои 5% акций. Для реализации миноритарного пакета выбран необычный способ: продавец решил обойтись без услуг инвестбанков и консультантов, а привлечь инвестора, разместив объявление на «Авито». Господин Клюкин самостоятельно ищет покупателя, рассчитывая получить премию к текущим рыночным котировкам, исходя из которых цена такой доли составляет более 17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам источника, доля Совкомбанка продается по цене выше биржевой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По словам источника, доля Совкомбанка продается по цене выше биржевой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Один из акционеров Совкомбанка, акции которого обращаются на Московской бирже, выставил на продажу свой крупный миноритарный пакет акций. Для этого он выбрал весьма необычный способ — размещение объявления о продаже акций на площадке «Авито». Как следует из объявления, предлагаются к прямой продаже акции MКAО «Coвко Kaпитал Пapтнepc» (бенефициар ПАO «Сoвкoмбaнк») в размере около 7% от общего числа акций, что составляет в пересчете около 5% акций ПAО «Сoвкомбaнк». «Для акций МКАО "Совко Капитал Партнерс" действует акционерное соглашение, по которому сделки с третьими лицами подлежат одобрению советом директоров»,— отмечается в объявлении.

Совкомбанк входит в число системно значимых кредитных организаций, согласно градации ЦБ (13 банков). Акции банка обращаются на Московской бирже. В четверг цена акции составляла на бирже 16,7 руб. Согласно рейтингу «Интерфакса», по итогам первого квартала текущего года Совкомбанк занимал девятое место по активам и капиталу среди банков РФ.

“Ъ” связался с автором объявления, но он не предоставил подтверждающих документов о владении акциями. В то же время источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, сообщили, что свой пакет через площадку пытается реализовать Михаил Клюкин (владеет долей в Совкомбанке с 2002 года). В ответе на официальный запрос “Ъ” представитель продавца акций на «Авито» сообщил, что на площадке объявление разместили «с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей». Аналогичное предложение направлено всем действующим акционерам МКАО «Совко Капитал Партнерс», заверил он. «Цель — продать весь пакет в одни руки, поскольку целый пакет имеет дополнительную стоимость для покупателя,— пояснил представитель продавца.— Стоимость пакета будет рассчитываться во время проведения переговоров с потенциальным покупателем».

По словам одного из источников на рынке, этот пакет предлагается к продаже уже достаточно давно, однако до сих пор не был продан, поскольку запрашиваемая цена превышает текущую цену акций на Московской бирже.

Исходя из текущих котировок, стоимость 5% акций Совкомбанка составляет более 17 млрд руб.

В Совкомбанке на запрос “Ъ” сообщили, что «не комментируют планы и сделки и размеры владения акциями отдельных акционеров».

Эксперты уверены, что продать в одни руки столь крупный миноритарный пакет публичного банка с премией не удастся, напротив, такие сделки проходят с дисконтом. «Выставление на продажу такого большого пакета акций банка топ-10 одним лотом — нечастое событие на рынке сегодня,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— Совкомбанк — это привлекательный эмитент с неплохой ликвидностью, и такой пакет может быть реализован, если покупатель получает небольшой дисконт от цены акций в стакане». По его мнению, размещение такого объявления скрывает за собой тактическую цель привлечь внимание к активу через медийные каналы, чтобы этот шаг сформировал определенную базу для будущих переговоров с заинтересованными покупателями.

«Интересная ситуация в части попытки продать свою долю с премией, а не с дисконтом. Не исключено, что расчет на то, что потенциальные покупатели готовы будут переплатить за существенный пакет,— полагает аналитик "Алор Брокер" Игорь Соколов.— Однако с несколькими процентами акций потенциальный покупатель не сможет оказывать существенное влияние на принятие дальнейших управленческих решений, поэтому стратегическая ценность данного пакета не совсем понятна». Что же касается обычной практики, по его словам, как правило, такие пакеты сначала продаются путем предложения акционерам, а если спроса нет, то идут к брокеру, но в таком случае последний удерживает свою комиссию за проведение сделки.

«Более того, важно понимать, что размер такого пакета, как этот, изначально не позволяет осуществлять оперативную продажу на бирже без существенного влияния на котировки»,— отмечает господин Соколов.

Продажа акций публичной компании (кредитной организации), которые не обращаются на организованном рынке, требует соблюдения особых юридических процедур, обращает внимание адвокат АБ «Астериск» Дмитрий Венгерский. «В отличие от биржевых сделок, где процесс стандартизирован и проходит через брокера, внебиржевые сделки предполагают более сложный механизм, включая согласования с регуляторами,— поясняет он.— В данном случае получать предварительное согласие ЦБ и ФАС не требуется, но после совершения сделки покупатель обязан уведомить Банк России». При этом «осуществить процедуру продажи акций через объявление на "Авито" без участия регистратора в настоящий момент невозможно», так как это «исключительно сервис для размещения объявлений», хотя можно использовать такие сервисы для поиска покупателей акций, указывает гендиректор АО «Реестр» Юрий Тарановский.

Ксения Дементьева, Андрей Ковалёв