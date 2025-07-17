У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность

Во время недавнего медицинского обследования у президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность — это распространенное состояние у людей старше 70 лет. Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено»,— сказала госпоже Левитт на брифинге (цитата по ТАСС).

Американский лидер в последние недели жаловался на отеки ног. Кроме того, на его свежих фотографиях были видны небольшие синяки на тыльной стороне кистей рук. Кэролайн Левитт пояснила, что синяки связаны с частыми и крепкими рукопожатиями, а также с приемом аспирина, который применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и разжижения крови.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что состояние здоровья президента остается отличным, и он продолжает активно работать, ежедневно встречаясь с десятками людей без признаков усталости. Хроническая венозная недостаточность свойственна пожилым людям и не угрожает серьёзными осложнениями при своевременном контроле.