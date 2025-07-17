Звуки над городом

Вчера в Воронеже второй раз за неделю украинский беспилотник атаковал жилую многоэтажку. В ночь на четверг, 17 июля, из-за удара БПЛА в городе получили ранения четыре человека, в том числе три ребенка. Из-за участившихся ударов с воздуха оперштаб региона принял решение предупреждать жителей не только привычными СМС, но и включать сирены во время атак.

Сильнейшая за три года атака БПЛА на Воронеж заставила властей включить сирены

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ночь на четверг Воронеж второй раз за неделю подвергся атаке украинских беспилотников. Всего, по данным Министерства обороны, были сбиты шесть БПЛА. Первые звуки взрывов были слышны до полуночи в центральной части города. Позже стало известно, что фрагменты сбитого дрона влетели в многоэтажку на левом берегу. Удар пришелся на верхний этаж: в здании из-за удара был серьезно поврежден фасад и выбило окна.

После атаки губернатор заявил о трех пострадавших и четырех поврежденных квартирах, в одной из которых выбило оконную раму и разрушило стену, а в остальных выбило стекла и повредило фасад. К середине дня оценка поврежденного имущества увеличилась до нескольких десятков квартир, а число пострадавших выросло до четырех. Госпитализация потребовалась двум детям 2009 и 2013 годов рождения, еще двоих раненых, в том числе несовершеннолетнего, отпустили домой после оказания медпомощи. Как убедился посетивший место инцидента корреспондент «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся как раз на детскую комнату в квартире многодетной семьи.

Жильцы одного из подъездов атакованного дома еще ранним утром покинули свои квартиры. Для них организовали пункт временного размещения. Специальные комиссии работают с гражданами для восстановления поврежденного имущества.

После второй за неделю атаки губернатор Александр Гусев провел заседание президиума оперативного штаба региона, на котором обсуждались вопросы безопасности и устранения последствий ударов по Воронежу. На заседании было принято решение дополнить систему оповещения об опасности атаки БПЛА. До сегодняшнего дня извещения об опасности рассылались в виде СМС-сообщений и публиковались в Telegram-канале губернатора. С сегодняшнего дня при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться «акустические системы». «Надеюсь на понимание со стороны воронежцев. Прошу всех при звуках сирен сохранять спокойствие и следовать рекомендациям, которые по-прежнему будут доводиться по известным каналам»,— прокомментировал решение оперштаба Александр Гусев.

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. По уточненным данным губернатора, были ранены, в том числе тяжело, 27 гражданских. Один из них, после ранения впавший в кому, умер в реанимации. Еще одного тяжелораненого транспортировали для лечения в Москву.

Владимир Зоркий