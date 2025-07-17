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Звуки над городом

В Воронеже начнут включать сирены при атаках БПЛА

Вчера в Воронеже второй раз за неделю украинский беспилотник атаковал жилую многоэтажку. В ночь на четверг, 17 июля, из-за удара БПЛА в городе получили ранения четыре человека, в том числе три ребенка. Из-за участившихся ударов с воздуха оперштаб региона принял решение предупреждать жителей не только привычными СМС, но и включать сирены во время атак.

Сильнейшая за три года атака БПЛА на Воронеж заставила властей включить сирены

Сильнейшая за три года атака БПЛА на Воронеж заставила властей включить сирены

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ночь на четверг Воронеж второй раз за неделю подвергся атаке украинских беспилотников. Всего, по данным Министерства обороны, были сбиты шесть БПЛА. Первые звуки взрывов были слышны до полуночи в центральной части города. Позже стало известно, что фрагменты сбитого дрона влетели в многоэтажку на левом берегу. Удар пришелся на верхний этаж: в здании из-за удара был серьезно поврежден фасад и выбило окна.

Как власти восстанавливают пострадавшее из-за обстрелов жилье

После атаки губернатор заявил о трех пострадавших и четырех поврежденных квартирах, в одной из которых выбило оконную раму и разрушило стену, а в остальных выбило стекла и повредило фасад. К середине дня оценка поврежденного имущества увеличилась до нескольких десятков квартир, а число пострадавших выросло до четырех. Госпитализация потребовалась двум детям 2009 и 2013 годов рождения, еще двоих раненых, в том числе несовершеннолетнего, отпустили домой после оказания медпомощи. Как убедился посетивший место инцидента корреспондент «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся как раз на детскую комнату в квартире многодетной семьи.

Жильцы одного из подъездов атакованного дома еще ранним утром покинули свои квартиры. Для них организовали пункт временного размещения. Специальные комиссии работают с гражданами для восстановления поврежденного имущества.

После второй за неделю атаки губернатор Александр Гусев провел заседание президиума оперативного штаба региона, на котором обсуждались вопросы безопасности и устранения последствий ударов по Воронежу. На заседании было принято решение дополнить систему оповещения об опасности атаки БПЛА. До сегодняшнего дня извещения об опасности рассылались в виде СМС-сообщений и публиковались в Telegram-канале губернатора. С сегодняшнего дня при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться «акустические системы». «Надеюсь на понимание со стороны воронежцев. Прошу всех при звуках сирен сохранять спокойствие и следовать рекомендациям, которые по-прежнему будут доводиться по известным каналам»,— прокомментировал решение оперштаба Александр Гусев.

Кто стал жертвой самой крупной атаки по Воронежу

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. По уточненным данным губернатора, были ранены, в том числе тяжело, 27 гражданских. Один из них, после ранения впавший в кому, умер в реанимации. Еще одного тяжелораненого транспортировали для лечения в Москву.

Владимир Зоркий

Фотогалерея

БПЛА влетел в детскую

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Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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  • Коммерсантъ (Воронеж) №127 от 18.07.2025, стр. 8