В России могут ограничить использование западного софта и мессенджеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении ограничений на использование ПО, в том числе коммуникационных сервисов из недружественных стран. Исполнить поручение президент постановил к 1 сентября, говорится в пресс-релизе Кремля со встречи с представителями деловых кругов.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На майском собрании господин Путин призвал «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но при этом не до конца ушли с рынка. Президент подчеркнул, что Россия не выгоняла никакие компании с рынка и не мешала их деятельности, а, напротив, создавала благоприятные для их работы условия.

Глава Минцифры Максут Шадаев также предложил поэтапно ограничить использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги.