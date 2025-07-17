В России могут ограничить использование западного софта и мессенджеров
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении ограничений на использование ПО, в том числе коммуникационных сервисов из недружественных стран. Исполнить поручение президент постановил к 1 сентября, говорится в пресс-релизе Кремля со встречи с представителями деловых кругов.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На майском собрании господин Путин призвал «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но при этом не до конца ушли с рынка. Президент подчеркнул, что Россия не выгоняла никакие компании с рынка и не мешала их деятельности, а, напротив, создавала благоприятные для их работы условия.
Глава Минцифры Максут Шадаев также предложил поэтапно ограничить использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги.