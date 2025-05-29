Минцифры допустило поэтапное ограничение зарубежных облачных сервисов

В России можно рассмотреть поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Так он прокомментировал призыв президента Владимира Путина «душить» зарубежные IT-сервисы, которые не до конца ушли из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается»,— сказал господин Шадаев на Tadviser Summit (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас сложилась непростая экономическая ситуация, из-за чего многие крупные заказчики «режут» себе бюджеты, заложенные на IT. На этом фоне Минцифры рассматривает «дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения».

«В крупных корпорациях можно подумать о каком-то поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги»,— пояснил министр. Примеры таких сервисов он не привел.

Господин Путин озвучил свой призыв на встрече с представителями российских деловых кругов на этой неделе. Так он ответил на вопрос о возможных мерах в отношении Zoom и Microsoft. Президент отмечал, что Россия не выгоняла никакие компании с рынка и не мешала их деятельности.

О регулировании работы зарубежных компаний в России — в материале «Ъ FM» «Обратный путь проложат через комиссию».