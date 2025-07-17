Uber обзаведется беспилотными такси

Компания Uber подписала соглашение о сотрудничестве с производителем электромобилей Lucid и разработчиком систем автопилота Nuro, которое позволит сервису такси в краткосрочной перспективе обзавестись собственными беспилотными автомобилями.

Uber планирует запустить тестовые поездки на беспилотных такси в крупных городах США в следующем году. Первый прототип беспилотного автомобиля от Lucid и Nuro тестируется на закрытом полигоне в Лас-Вегасе.

К 2030 году в распоряжении Uber должно оказаться около 20 тыс. беспилотных электромобилей от Lucid. Взамен сервис такси вложит в автопроизводителя $300 млн.

Uber выходит на рынок беспилотных такси вслед за Waymo (дочерняя компания Alphabet) и Tesla. При этом автомобили Waymo и Nuro соответствуют четвертому уровню автономности езды по классификации американского Общества автомобильных инженеров (SAE), в то время как беспилотные авто Tesla — второму уровню, который предполагает обязательное наличие человека на месте водителя.

Кирилл Сарханянц