Новак поручил ужесточить наказание за незаконный майнинг

Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать ужесточение ответственности за незаконное присоединение к электросетям и нарушение ограничений на майнинг криптовалют. Об этом сообщил Telegram-канал правительства.

На совещании по вопросам энергоснабжения майнинговой деятельности также было предложено маркировать ввозимое в Россию оборудование для добычи криптовалюты. Господин Новак поручил Минэнерго подготовить совместно с региональными властями механизм для перераспределения электроэнергии, на которую раньше претендовали майнеры. Мощности, высвобождаемые в регионах после запрета майнинга, могут направить на подключение к сетям социально значимых потребителей.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал правительству об инструментах выявления майнеров. Это возможно при анализе интернет-трафика и режима потребления электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Нелегальному майнингу подкрутили наказание».