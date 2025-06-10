Нелегальному майнингу подкрутили наказание

2 млн руб. штрафа и конфискация криптовалюты — власти определились с наказанием за нелегальный майнинг. Как сообщает Forbes, поправки разработали в Минцифры. Речь о новой, отдельной административной статье за нарушение правил майнинга и отчетности по криптовалюте. Для граждан максимальный штраф составит 200 тыс. руб., для компаний — до 2 млн руб. Во всех случаях добытая криптовалюта подлежит конфискации. Закон о майнинге вступил в силу осенью 2024 года. Он разрешает добычу цифровых монет только тем, кто зарегистрировался в специальном реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Но как будут выявлять нарушителей? На этот вопрос “Ъ FM” ответил управляющий агентства Parallax Moscow Михаил Успенский: «Уже сейчас судебная практика пестрит приговорами по статьям о незаконном подключении к электросетям, равно как и по 165 УК РФ о злоупотреблении полномочиями, которые сейчас активно применяются в отношении майнеров. Кроме того, энергосбытовые компании нередко с привлечением правоохранителей проводят так называемые рейды, в ходе которых выявляется весь арсенал незаконных инструментов: так называемые набросы, врезки или вмешательство в работу энергосчетчиков. На крупных предприятиях порой незаконное расходование электроэнергии в целях незарегистрированного майнинга всплывает в ходе аудитов или проверок. Более того, буквально недавно законодатель принял правки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Теперь прописаны механизмы конфискации и горячих, и холодных кошельков и доступа к ним. Соответственно, перед введением ответственности за незаконный майнинг и законодатели, и правоохранительные органы существенно подготовились».

По новому закону физлица могут заниматься майнингом без регистрации в реестре, если их оборудование потребляет не больше 6000 кВт·ч в месяц. Но штрафы прежде всего нацелены на компании, а не на граждан, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Внесение самостоятельной ответственности за нарушение закона о майнинге в какой-то степени будет даже более гуманно, нежели применение статей по аналогии, которые сейчас распространяются. Правоохранительные органы часто применяли абсолютно разные составы: от самого очевидного (незаконное подключение к электросети) до занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Плюс оборудование для майнинга часто ввозится без определенных разрешений. Одно накладывается на другое, статья на статью, и все часто заканчивалось в любом случае конфискацией оборудования для майнинга, штрафами и так далее.

Те, кто занимается майнингом в широких масштабах без инвестиций в оборудование, команду, помещение и так далее, как правило, делают это абсолютно незаконно, просто подключаясь к сети и воруя электроэнергию. Соответственно, на них должны распространяться классические меры воздействия. Это можно сравнить с тем, что какая-нибудь фабрика взяла бы и украла электричество, заведя к себе столб. Здесь ничего не поменялось. А у тех, кто занимается майнингом как бизнесом, как правило, есть какое-то имущество, оборудование. Соответственно, будет, и с чего взыскать штрафы в случае нарушений. Может быть, они даже их станут платить самостоятельно, понимая, что это позволит им оставаться в обойме и продолжать заниматься майнингом».

Реестр майнеров сейчас ведет Минцифры, с ноября этого года его передадут в Федеральную налоговую службу.

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Илья Сизов