Госдума одобрила признание отягчающим обстоятельством использование VPN

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступления.

Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года. В первом чтении документ был принят в декабре 2024 года.

Изначально законопроект, ужесточающий регулирование российского сегмента интернета, касался других вопросов — деятельности экспедиторов и иностранных должностных лиц, однако ко второму чтению к ним были предложены поправки. Госдума также одобрила поправки о штрафах за рекламу VPN-сервисов и поиск запрещенных материалов.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Найдется все, кроме экстремизма».