Госдума приняла поправку о штрафах до 500 тыс. руб. за рекламу VPN-сервисов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 июля приняли поправку о введении штрафов за рекламу сервисов обхода блокировок в интернете — VPN-сервисов. Нарушителям будут грозить штрафы: для граждан — от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Парламентарии также одобрили поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов. Изначально законопроекты, ужесточающие регулирование российского сегмента интернета, касались других вопросов — деятельности экспедиторов и иностранных должностных лиц, однако ко второму чтению к ним были предложены поправки, устанавливающие новые штрафы. Инициатива вызвала общественный резонанс, против нее высказался в том числе депутат Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков. Также с критикой выступили главред RT Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Кремль призвал депутатов подробнее объяснять гражданам нововведения.

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