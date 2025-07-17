В Сочи возбудили дела против сотрудников РЖД с поддельными медкнижками
Сочинская транспортная прокуратура возбудила три уголовных дела против сотрудников предприятия, обслуживающего подразделения РЖД, которые трудоустроились с поддельными медицинскими книжками. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка предприятия, занимающегося техническим обслуживанием подразделений ОАО «РЖД», показала, что работники при трудоустройстве предоставили медицинские книжки без фактического прохождения медицинского осмотра.
Сочинский транспортный прокурор направил соответствующие материалы в орган предварительного расследования. По итогам рассмотрения возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).
Ход и результаты расследования находятся на контроле в транспортной прокуратуре.
«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Центрального района курорта выявила нарушения в работе ООО «УК Медведь» по обращениям жильцов многоквартирного дома, что привело к возбуждению уголовного дела о подделке документов. Также специалисты выявили факты ненадлежащего исполнения обязанностей управляющей компанией и нарушения при начислении платы за коммунальные услуги, что вызвало выставление двойных счетов жильцам.