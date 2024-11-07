Управляющую компанию в Сочи подозревают в подделке документов

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку по коллективному обращению жителей многоквартирного дома и выявила ряд нарушений в работе ООО «УК Медведь». Возбуждено уголовное дело о подделке документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Надзорный орган выявил факты ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанностей по содержанию объекта. Кроме того, обнаружены нарушения федерального законодательства при начислении платы за коммунальные услуги, что привело к выставлению жильцам двойных счетов.

Для устранения нарушений прокуратура направила в суд исковое заявление. Также выяснилось, что при выборе способа управления домом компания представила протоколы общего собрания с поддельными подписями жителей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Надзорный орган контролирует ход и результаты расследования.

Вячеслав Рыжков