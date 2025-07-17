Мастер творческих пауз

В Ялте на 71-м году жизни умер от инфаркта режиссер Юрий Кара, прославленный и ославленный в годы перестройки, казалось бы бесповоротно выпавший из «актуального кинопроцесса», но недавно вернувшийся в него отраженным светом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Юрий Кара

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Режиссер Юрий Кара

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Теорему «антиреклама — лучшая реклама» первым в СССР доказал в 1988 году кандидат физико-математических наук и недавний выпускник мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе Юрий Кара. Шлягером проката стали его «Воры в законе», вольная экранизация двух новелл Фазиля Искандера, хотя возмущенные критики — а публика тогда критиков слушалась — на одесском фестивале зрелищного кино «Золотой дюк» присудили ему «антиприз» «Конъюнктура, коммерция, китч».

Да, это была конъюнктура: первый, какой ни есть, фильм об оргпреступности, о которой доселе вопили лишь газеты. Да, коммерция: прокат подтвердил. Да, китч: белоснежный костюм-тройка вора в законе Артура (Валентин Гафт) и алое платье роковой Риты (Анна Самохина), чегемской «Кармен», воплотили «кооперативные» представления о прекрасном эпохи первоначального капиталистического накопления.

Нонсенс: фильму пеняли именно за то, что и составляет суть «зрелищного кино», но логика не была сильной стороной перестроечного сознания.

Суета вокруг фильма заслонила такое профессиональное качество Кары, как несомненное актерское чутье. Это он в «Ворах» открыл чудесную, рано ушедшую из жизни, так и не реализовавшую себя сполна Анну Самохину. Точно так же, как в своем дебюте «Завтра была война» (1987) открыл Наталью Негоду в роли десятиклассницы, робко осознающей свою сексуальность: кажется, первая в нашем кино «фронтальная обнаженка».

Экранизация повести Бориса Васильева о выпускниках 1941 года тоже была пионерской конъюнктурой: Кара первым начинил свое ретро большинством штампов, касающихся сталинской эпохи, но сделал это еще вполне целомудренно по сравнению со своими последователями. Да и по сравнению с самим собой, в «Пирах Вальтасара» (1989) живописавшим гулянку Политбюро как пир упырей во главе со Сталиным-Петренко.

Казалось бы, не было таких крепостей, каких бы не мог взять Кара. Но за «Пирами» последовали не новые хиты, а 12-летняя «черная дыра».

Да, в 1994 году Кара первым экранизировал «Мастера и Маргариту». Все, что касается этого «проклятого» романа, весьма относительно, так что скажем так: версия Кары была относительно лучше последовавших версий Владимира Бортко и Михаила Локшина.

Никому из них не удалось создать убедительных Мастера и Маргариту: у Кары это были бледный Виктор Раков и Анастасия Вертинская, наряженная во что-то вроде сбруи из секс-шопа. Зато актерский ансамбль безупречен: Филиппенко-Коровьев, Никоненко-Лиходеев, Куравлев-Босой, Брондуков-Варенуха, Ульянов-Пилат, Дуров-Левий Матфей, вырезанный, увы, из прокатной версии Гармаш-Бездомный, да хотя бы и Бурляев-Иешуа.

Но дальше, как водится, началась чертовщина. Наследники вдовы Булгакова вчинили иск за нарушение авторских прав: новый закон о них вступил в силу как раз в разгар производства фильма, и обе стороны толковали юридическую коллизию по-своему. Продюсеры заставили сократить фильм с трех с половиной часов до двух, но и в обкорнанном виде он оказался спрятан уже не на «полку», как в СССР, а в «сейф» производителя. Впервые его показали публике на ММКФ в 2006 году, а в прокат он вышел только в 2011-м.

Каре, вообще, не везло «на родственников». В 2005 году потомки Константина Симонова, Валентины Серовой и маршала Рокоссовского возмутятся (хотя в суд подавать и не станут) тем, как режиссер осветил личную жизнь героев в фильме «Звезда эпохи». В итоге экранный Симонов стал Семеновым, Серова — Седовой, а звучавшее с экрана легендарное «Жди меня» было вообще вымарано.

Из-за недостатка средств и, кажется, конфликта с Российским космическим агентством в самом конце 90-х рухнул другой амбициозный замысел Кары: экранизировать «Тавро Кассандры» Чингиза Айтматова с актером Владимиром Стекловым в космосе. Стеклов даже успешно прошел предполетную подготовку, но не срослось. В результате Кара вновь появился в 2002 году с не достойным ни его, ни любого другого режиссера фильмом «категории Z» «Я — кукла», лютой галиматьей о секретном лагере спецназа, где на приговоренных к смерти «гладиаторах» отрабатывают боевые приемы.

Кара снял еще несколько фильмов, включая «Королёва» (2007) и перенесенного в наши дни трешевого «Гамлета» (2009), но звезда его явно закатилась еще в 90-х. По меньшей мере, так казалось до самого недавнего времени.

Последние два года засвидетельствовали, что Кара опережал свое время, словно расчищая дорогу другим.

Хитом стала экранизация «Мастера и Маргариты» Локшина (2024), уступающая — по меньшей мере в том, что касается актерских работ — «полочной» картине Кары. Замысел съемок в космосе воплотил Клим Шипенко в «Вызове» (2023). «Любовь Советского Союза» (2024) Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова — гламурный перепев «Звезды эпохи», в котором, впрочем, также изменены фамилии главных героев.

Иными словами, мы живем, сами того не сознавая, в киновселенной Юрия Кары.

Михаил Трофименков