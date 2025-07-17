Чем известен режиссер Юрий Кара

17 июля в возрасте 70 лет умер советский и российский кинорежиссер Юрий Кара. Чем запомнился заслуженный деятель искусств РФ — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Юрий Кара (в центре) и писатель Юрий Поляков (слева) в предвыборном штабе Владимира Путина (март 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Режиссер Юрий Кара (в центре) и писатель Юрий Поляков (слева) в предвыборном штабе Владимира Путина (март 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кара Юрий Викторович родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1972 году окончил физико-математическую школу, в 1978 году — Московский институт стали и сплавов по специальности «физика металлов». Параллельно с учебой руководил вокально-инструментальным ансамблем в институте. В 1987 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии.

Первой работой режиссера стал его диплом — экранизация повести Бориса Васильева «Завтра была война» (1987). В 1988-м снял драму «Воры в законе» по произведению писателя Фазиля Искандера, через год — фильм «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»).

В 1994 году снял экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с участием актеров Виктора Ракова, Анастасии Вертинской, Михаила Ульянова, Валентина Гафта, Сергея Гармаша и других. Фильм не выходил в прокат вплоть до 2011 года из-за разногласий режиссера и продюсеров, претензий наследников Булгакова, с которыми режиссер не согласовал съемки. Параллельно обсуждалось сокращение 200-минутного хронометража картины до двух часов, которое вызвало недовольство актеров и самого господина Кары, но все-таки было осуществлено.

В 1997 году предложил снять первый художественный фильм в космосе на борту орбитальной станции «Мир» по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». На главную роль был выбран актер Владимир Стеклов, который в 2000-м успешно сдал экзамен для допуска к полету, но из-за недостаточного финансирования проекта в космос так и не попал. Фильм в итоге был снят другим режиссером (без съемок в космосе, но со Стекловым в главной роли) и вышел под названием «Воры и проститутки. Приз — полет в космос».

В 2000-х снял фильмы «Интересные мужчины», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век», сериал «Звезда эпохи».

В 2014 году предлагал запретить показ в российских кинотеатрах голливудских фильмов, чтобы американские коллеги надавили на свое правительство, а оно, в свою очередь, отменило введенные в отношении РФ санкции.

Последней работой режиссера стала биографическая драма «Главный» об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве, вышедшая в 2015 году.

В 2012 и в 2018 году Юрий Кара входил в список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. В 2016-м принимал участие в выборах депутатов Госдумы по списку политической партии «Единая Россия».

Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги в культуре и искусстве».