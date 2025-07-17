Минобороны сообщило о взятии трех населенных пунктов в зоне СВО

Российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Попов Яр в Донецкой народной республике, Каменское в Запорожской области и Дегтярное в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Ранее сегодня ведомство отчиталось об уничтожении более 120 беспилотников над 12 регионами России в течение ночи и раннего утра. Также в министерстве заявили, что Вооруженные силы Украины готовят провокацию с подрывом распределительного пункта аммиака.