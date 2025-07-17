Крупнейший осколок Марса на Земле продан на аукционе за $5,3 млн

Кусок метеорита NWA 16788 продали на аукционе в Нью-Йорке. При оценочной стоимости лота в $4–6 млн выиграла ставка в $4,3 млн, а с комиссионными и дополнительными сборами итоговая стоимость покупки достигла $5,3 млн. В описании на сайте аукционного дома Sotheby’s сказано, что это самый большой фрагмент Марса, попавший на поверхность Земли. Он составляет 6,5% от всего известного ученым марсианского материала.

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Личность нового владельца не раскрывается, и неизвестно, куда попадет камень — в частную коллекцию или в публичную, где он был бы доступен для осмотра.

Как отмечают в Sotheby’s, этот кусок породы, предположительно, откололся от поверхности Марса в результате падения астероидов. После этого камень пролетел 225 млн км и упал в пустыне Сахара. Его обнаружил охотник за метеоритами в ноябре 2023 года.

Лот весит почти 25 кг и, по данным Sotheby’s, его химический состав и внешний вид существенно не изменились. Он покрыт красновато-коричневой коркой, на поверхности метеорита до сих пор видны «углубления, образовавшиеся в результате трения при быстром прохождении через атмосферу Земли».

Кусок марсианского метеорита выставили на продажу 13 июня. До появления на аукционе в Нью-Йорке марсианский камень находился в частной галерее в Ареццо (Италия) и выставлялся на выставке итальянского космического агентства в 2024 году.

Дария Максимова, Алена Миклашевская