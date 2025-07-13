На Sotheby’s продадут камень с Марса весом 25 кг

В среду, 16 июля, аукционный дом Sotheby’s выставит на торги камень весом 25 кг. Как указывается в каталоге аукционного дома, «это самый большой кусок Марса на Земле». Оценочная стоимость лота составляет от $2 млн до $4 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

В Sotheby’s отмечают, что этот кусок породы, предположительно, откололся от поверхности Марса в результате массированного удара астероидами. После этого камень пролетел 225 млн км в космическом пространстве и упал в Сахаре. В ноябре 2023 года его нашел там охотник за метеоритами.

Из 77 тыс. обнаруженных на Земле метеоритов только 400 являются марсианскими. Общий вес найденных кусков породы с Марса составляет 374 кг.

Среди других лотов, которые будут представлены на торгах, скелет молодого цератозавра высотой 2 м и длиной 3 м, найденный во время раскопок в США. Возраст оценивается в 154–149 млн лет. Эстимейт лота — от $4 млн до $6 млн.

Алена Миклашевская