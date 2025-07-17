АТАГ: бронирование отелей в Геленджике выросло на 30%

Бронирование отелей в Геленджике и окрестностях за неделю выросло на 30% после объявления о скором открытии местного аэропорта. Интерес к курорту подтверждается и ростом поисковых запросов — их число увеличилось в 1,7 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на отели в Геленджике вырос на 45%. При этом значительный рост наблюдается в сегменте премиального размещения: туристы чаще бронируют отели категории 4–5 звезд, что привело к увеличению средней стоимости номера до 8,8 тыс. руб. (+35%).

Напомним, аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, готов к возобновлению работы. Первые регулярные рейсы «Аэрофлота» на этом направлении запланированы на 18 июля.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» – имитируют как покупку, так и возврат билетов.