Мошенники создали фальшивые сайты с авиабилетами в Геленджик

В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» – имитируют как покупку, так и возврат билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Злоумышленники могут легко создавать подобные страницы, подбирая «нужные» цены. При попытке оплаты или возврата средств пользователи передают мошенникам данные своих банковских карт, с которых затем исчезают все деньги. Обнаруженные фейковые сайты уже направлены на блокировку.

Напомним, аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, возобновляет работу с 10 июля. «Аэрофлот» уже начал продажи билетов, а другие перевозчики, включая S7 и «Уральские авиалинии», рассматривают возможность запуска рейсов.

Из-за высокого спроса цены на билеты выросли: если в начале продаж перелет можно было купить за 18 тыс. рублей, то к 9 июля стоимость достигла 35 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что стоимость билетов на первые авиарейсы в Геленджик выросла почти в три раза.