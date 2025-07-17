Поданы первые заявления об участии в довыборах в омский горсовет

Первые кандидаты выдвинуты на довыборы в горсовет Омска. Данные о них занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первыми подали заявления кандидаты от КПРФ. Врач больницы «РЖД-Медицина» Владимир Бельченко намерен баллотироваться в одномандатном округе №11, индивидуальный предприниматель Евгений Заворохин — №23.

6 июля региональное отделение «Единой России» (ЕР) в Омской области сообщило о том, что в 11-м округе партию будет представлять заместитель директора «Автобазы здравоохранения» Дмитрий Шарушинский, в 23-м — инструктор по адаптивной физической культуре Александр Сальников. Оба ветерана СВО стали победителями электронного предварительного голосования ЕР.

Как писал «Ъ-Сибирь», мандат от округа №11 стал вакантным после сложения полномочий Павлом Корольковым. Бывший депутат от округа №23 Дмитрий Маркелов был назначен министром здравоохранения Омской области.

Валерий Лавский