Участники СВО выиграли праймериз единороссов в Омске

Двое участников специальной военной операции стали победителями праймериз «Единой России» в Омске. Электронное предварительное голосование (ЭПГ) проходило перед довыборами в горсовет в двух одномандатных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным сайта ЭПГ, заместитель директора «Автобазы здравоохранения» Дмитрий Шарушинский выиграл в округе №11 с отрывом в 484 голоса от второго кандидата. Инструктор по адаптивной физической культуре Александр Сальников также с большим преимуществом победил в округе №23. Как писал «Ъ-Сибирь», мобилизованный Александр Сальников и доброволец Дмитрий Шарушинский вернулись в Омск после тяжелых ранений.

Депутатский мандат от округа №11 стал вакантным после сложения полномочий Павлом Корольковым. Бывший депутат от округа №23 Дмитрий Маркелов был назначен министром здравоохранения Омской области. Оба депутата входили во фракцию ЕР.

Валерий Лавский