«Моторинвест»: рынок электромобилей в России сократится на 40% по итогам года

Управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников прогнозирует, что российский рынок электромобилей сократится на 40% по итогам 2025 года. По оценкам господина Резникова, это будет «неплохим результатом».

«Потому что в прошлом году эти 40% были ввезены, по сути, tax-free, и люди, которые хотели купить, например, машину на ДВС, при заниженной цене выбрали электромобили и гибриды»,— сказал глава компании в интервью «Ъ».

Господин Резников связывает сокращение рынка с большим количеством электромобилей, завезенных из Киргизии. «Такой фактор дал эффект высокой базы прошлого года»,— пояснил он. Сейчас увеличивается доля официально представленных на российском рынке моделей, а импортируемых по заниженным ценам — сокращается.

Подробности читайте в интервью Андрея Резникова «Ъ» — «На рынке нет локализованных машин в сегментах “бизнес”, “элит” и “круиз”».