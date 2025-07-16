Мужчина погиб в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, еще шесть человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина умер на месте от полученных ранений. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в больницы, добавил господин Гладков. У всех состояние средней степени тяжести.

По информации губернатора, в результате атаки беспилотников было повреждено шесть частных домов. На месте работают оперативные службы.