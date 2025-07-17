Ром с Тулой

Крупнейший в РФ производитель спирта «Росспиртпром» получил 51% в ООО «Бренд менеджмент». Этой компании принадлежат основные торговые марки Тульского винокуренного завода 1911 — ромовый напиток John Silver, ликер Beatly Gin, виски Longbank, водка «Пенега». Благодаря контролю за сырьем спиртовым компаниям легче выстраивать свой бизнес без заметного давления рыночной конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

То, что «Росспиртпром» 11 июля получил долю в размере 51% в ООО «Бренд менеджмент», “Ъ” обнаружил в СПАРК. Оставшиеся 49% компании — у Елены Ахметовой. На «Бренд менеджмент» зарегистрировано более 30 товарных марок алкоголя, включая ромовый напиток John Silver, ликер Beatly Gin, виски Longbank, водки «Пенега» и «Икра». Эта продукция производится Тульским винокуренным заводом 1911 (ТВЗ). На алкогольном рынке бизнес ТВЗ оценивает в 1,7 млрд руб. В «Росспиртпроме» на запрос “Ъ” не ответили, с «Бренд менеджментом» связаться не удалось. В ТВЗ от комментариев отказались.

Это распространенная практика, когда товарные знаки находятся на отдельной компании, поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Впрочем, чтобы отдать контроль над своими брендами, нужно быть очень близкими партнерами по бизнесу, добавляет он.

Тульский винокуренный завод 1911 — крупный российский производитель крепкого алкоголя. Выпускает водку, виски, ром, коньяк и самогон. По собственным данным, мощности компании составляют 6 млн декалитров (дал), или 130 млн бутылок. По данным СПАРК, по итогам 2024 года выручка ТВЗ увеличилась на 37,91%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 61,09%, до 121,6 млн руб.

АО «Росспиртпром» создано в 2009 году как госкомпания. В компанию сейчас входит восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Северной Осетии—Алании и Кабардино-Балкарии. По имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в январе—мае компания выпустила 7,3 млн дал спирта, что на 21% меньше год к году. В марте прошлого года бизнес был приватизирован за 8,289 млрд руб. ООО «Бизнес Альянс», принадлежащее бывшему топ-менеджеру Тройка-Д банка Владимиру Акаеву. Согласно СПАРК, по итогам 2024 года выручка «Росспиртпрома» увеличилась на 23,3% год к году, до 2,2 млрд руб.

В конце 2024 года основным владельцем «Бренд менеджмента» стал Иосиф Шальмиев, приобретя 51% предприятия. Одновременно с этим он выкупил аналогичную долю в ТВЗ у Дмитрия Гительмана, сократившего свою часть бизнеса с 80% до 29%. По информации источника “Ъ” на алкогольном рынке, «Росспиртпром» предположительно приобрел долю в ООО «Бренд менеджмент» через Иосифа Шальмиева, которого он связывает со спиртовой компанией.

Весной 2024 года производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga договорился о покупке ТВЗ, сообщал РБК. Но сделка не состоялась.

21,18 миллиона дал спирта произведено в России в январе—мае 2025 года, по данным участников алкогольного рынка.

Гендиректором «Росспиртпрома» является Андрей Дронов. Летом прошлого года он также возглавил переданные Росимуществу российские активы международной алкогольной компании Global Spirits Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена).

Андрей Московский отмечает, что сейчас на алкогольном рынке главную роль играют те, кто владеет сырьем — спиртом. Такие участники рынка меньше зависят от сырьевых цен, и им легче выстраивать отношения с ритейлерами — основными покупателями их продукции, поясняет эксперт. Как сообщал “Ъ” 1 июля, другой крупный российский производитель спирта, «Ренессанс», выкупил долю в АО «Евразийская алкогольная группа», производящем популярный алкогольный напиток Santo Stefano.

Владимир Комаров