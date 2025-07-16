Верховный суд вернул контроль над ВЛК неоднократно судимому бизнесмену Сабадашу

Верховный суд России, как стало известно «Ъ», пересмотрел сделку по покупке компанией «Бизнесинформ» 90% долей в Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК), принадлежащей Михаилу Прохорову. С жалобой обратилась материнская компания ВЛК, «Выборг Лимитед, Инк.», бенефициаром которой является бизнесмен Александр Сабадаш, находящийся под стражей 11 лет. Суд вернул ему корпоративный контроль над ВЛК.

Александр Сабадаш в 1989 году получил право импортировать шведскую водку Absolut. В 1997 году приобрел ликеро-водочный завод «Ливиз» в Санкт-Петербурге. В 2003-2006 годах представлял Ненецкий автономный округ в Совете федерации.

Александр Сабадаш потерял контроль над ВЛК в 2015 году после ареста по обвинению в попытке хищения 1,87 млрд рублей из бюджета. В июне 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ВЛК банкротом по заявлению банка МФК. В 2025 году «Бизнесинформ» приобрела 90% долей ВЛК за 127,6 млн рублей на торгах.

В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Александра Сабадаша к шести годам лишения свободы за попытку хищения 1,8 млрд рублей. В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга добавил к этому сроку 2,5 года за мошенничество с деньгами банка «Таврический». В октябре 2020 года ему предъявили новое обвинение в хищении более 458 млн рублей у банка «Таврический». В декабре 2023 года суд в Петербурге назначил каждому из фигурантов дела по 7,5 года колонии.

Подробнее — в материале «Саботаж от Сабадаша».