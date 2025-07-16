Саботаж от Сабадаша

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России поставил под сомнение сделку по покупке компанией «Бизнесинформ» миллиардера Михаила Прохорова 90-процентной доли в уставном капитале ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» (ООО ВЛК). Такое решение было принято по жалобе материнской компании предприятия — «Выборг Лимитед, Инк.», бенефициаром которой является бывший сенатор и бизнесмен Александр Сабадаш, находящийся под стражей уже 11 лет и фигурирующий в 5 уголовных делах. Высшая судебная инстанция признала незаконной утрату им корпоративного контроля над ВЛК и вернула право на 100% долей в уставном капитале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор Александр Сабадаш (в центре) и бывший топ-менеджер банка «Таврический» Сергей Сомов (справа) перед началом заседания суда в 2024 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший сенатор Александр Сабадаш (в центре) и бывший топ-менеджер банка «Таврический» Сергей Сомов (справа) перед началом заседания суда в 2024 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Контроль над ВЛК, одним из крупнейших на Северо-Западе заводов по производству пеллет (древесных гранул) и картона, Александр Сабадаш утратил в 2015 году — вскоре после того, как в 2014 году его арестовали по обвинению в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС.

Вначале действовавший по доверенности от тогдашнего директора «Выборг Лимитед, Инк.» Софии Грековой ее заместитель по правовым вопросам Дмитрий Чекулаев подписал договор о продаже 1% доли в уставном капитале ООО ВЛК в пользу гендиректора общества Николая Рыжкова.

Затем по распоряжению госпожи Грековой головная компания отказалась от своих долей и передала их в пользу самого завода, а после этого господин Рыжков, как единственный участник общества, стал собственником 100% уставного капитала ООО.

Позже он продал по 5% долей кипрским компаниям Anmelion Enterprises Ltd и Aspiant Holdings Ltd, оставшись владельцем 90% долей.

Они были переданы в залог банку «Таврический». В феврале 2025 года их и купила компания «Бизнесинформ» миллиардера Михаила Прохорова на торгах за 127,6 млн руб.

Вместе с тем с 2018 года компания Александра Сабадаша «Выборг Лимитед, Инк.» вела борьбу за возврат корпоративного контроля над предприятием и оспорила ряд сделок, которые привели к его утрате. Первоначально 13 июня 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону истца, признав сделки с долями ООО ВЛК недействительными. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе. Однако 29 сентября 2020 года оно было отменено судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда, который направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Повторный процесс завершился 1 сентября 2022 года — вновь решением в пользу компании Александра Сабадаша. Однако 28 декабря 2022 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановление отменил и в удовлетворении иска отказал. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил решение в силе.

Однако, как стало известно “Ъ”, 19 июня судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ развернула дело на 180 градусов.

На этот раз она «снесла» решения апелляции и кассации, признав законным первоначальное — в пользу Александра Сабадаша — и удовлетворив заявленные требования.

Причиной, как говорится в документе (имеется в распоряжении “Ъ”), стал ряд нарушений, на которые ссылались представители истца.

Они, в частности, апеллировали к тому, что выданная господину Чекулаеву доверенность не наделяла его полномочиями совершать такие серьезные сделки , как отчуждение «единственного актива» — компании «Выборг Лимитед, Инк.».

, как отчуждение «единственного актива» — компании «Выборг Лимитед, Инк.». Кроме того, в соответствии с экспертизой экспертно- криминалистического центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распоряжение Софии Грековой о выходе «Выборг Лимитед, Инк.» из состава участников ООО ВЛК было подделано.

ВС согласился с доводами стороны Александра Сабадаша и о том, что господин Рыжков получил свои доли в компании без оплаты.

«Таким образом, Рыжков не имел права ни владеть долями, ни закладывать их банку “Таврический”»,— заявила “Ъ” представлявшая интересы компании «Выборг Лимитед, Инк.» адвокат Дарья Трубина.

По ее словам, в ближайшее время адвокаты Александра Сабадаша намерены обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском «об истребовании из чужого, незаконного владения» 90% долей ООО ВЛК и аннулировании записей о новом владельце в ЕГРЮЛ. Кроме того, Александр Сабадаш намерен оспорить результаты торгов, сказала адвокат.

Выборгская лесопромышленная корпорация — один из крупнейших целлюлозно-бумажных и пеллетных заводов в Северо-Западном федеральном округе. По собственным оценкам компании, мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год. Завод был построен в 2013 году бизнесменом Александром Сабадашем на месте советского предприятия «Выборгская целлюлоза». Модернизацию завода кредитовал банк «Таврический». В 2015 году ЦБ ввел в кредитной организации процедуру санации. Тендер Агентства по страхованию вкладов на санацию выиграл банк «Международный финансовый клуб» (МФК), мажоритарным акционером которого является Михаил Прохоров. До 2020 года ему принадлежало 93% акций кредитной организации. Весной 2020 года бизнесмен продал часть доли (36%) экс-совладелице банка «Возрождение» Татьяне Орловой.

В том же году банком МФК от лица «Таврического» было инициировано банкротство ВЛК. Почти одновременно с этим бенефициар предприятия Александр Сабадаш был приговорен к шести годам колонии строгого режима за попытку возместить НДС на 1,87 млрд руб. за работы по модернизации ВЛК.

С тех пор Александр Сабадаш стал фигурантом еще четырех уголовных дел, по двум из которых суды уже вынесли приговоры: в 2017 году за хищение 190 млн руб. из банка «Таврический» Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга к имеющемуся у бизнесмена сроку накинул два с половиной года, а в 2023 году за хищение 75 млн руб. назначил семь с половиной лет, которые фигурант уже отсидел. Однако из СИЗО Александр Сабадаш не вышел, так как стал фигурантом еще двух уголовных дел. Так, ему вменили в вину растрату 359 млн руб., принадлежащих банку «Таврический», путем выделения подконтрольному фигуранту ООО «Космос» «невозвратных кредитов». Дело в настоящее время слушается Хамовническим райсудом Москвы после того, как Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры изменил его подсудность.

Пятое по счету дело — о хищении долей одной компании и растрате при банкротстве другой на сумму около 800 млн руб. еще не дошло до суда. Верховный суд России 30 апреля не стал доверять это дело петербургскому правосудию и направил его в Головинский суд столицы. Данное решение защита экс-сенатора и проходящей с ним по делу юриста Татьяны Падалко обжаловала в апелляции, однако она 16 июля оставила решение в силе.

По этому делу, как и по всем другим делам, 59-летний Александр Сабадаш вину отрицает, считая, что в основе его уголовного преследования лежит борьба за его активы. Помимо ВЛК ранее бизнесмену принадлежал водочный завод «Ливиз», который вскоре после его ареста в мае 2014 года также был обанкрочен.

В «Бизнесинформе» оперативно не ответили на вопросы “Ъ”.

Мария Локотецкая