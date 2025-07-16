Путин: меры поддержки рождаемости в России недостаточны

Мер, предпринятых для повышения рождаемости в России, недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Путин во время поездки в Магнитогорск. По его словам, первый ребенок у российских женщин появляется в 28-29 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На второго, третьего ребенка часто не хватает сил, добавил глава государства. «Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни»,— подчеркнул Владимир Путин.

Одной из самых важных мер глава государства назвал создание единой системы поддержки рождаемости. Она затрагивает период от беременности женщины до 17-летия ребенка.

14 июля, во время встречи по социальным вопросам, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о росте новорожденных мальчиков по сравнению с девочками. Чтобы решить эту проблему, следует делать ставку на многодетность, убеждена госпожа Голикова.

О демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».