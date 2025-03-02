От семьи ждут умножения

Итогом нацпроекта «Семья» должен стать прирост как рождаемости, так и числа многодетных семей в России. Об этом в пятницу на заседании профильного комитета Госдумы заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Направленность проекта на долгосрочный рост населения, однако, будет конфликтовать со среднесрочной потребностью экономики в рабочих руках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (слева), вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, 28 февраля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (слева), вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, 28 февраля

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство планирует комплексно работать с рождаемостью в РФ — без этого существенно увеличить ее уровень невозможно. Это следует из выступления вице-премьера Татьяны Голиковой на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В 2025–2030 годах в РФ будут действовать новые нацпроекты, в том числе «Семья». Расходы на него в ближайшие три года составят 7,8 трлн руб., в составе — пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Концептуально он продолжает три нацпроекта 2018–2024 годов: «Демография», «Здравоохранение» и «Культура».

Цель — повысить в РФ коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. Он, напомним, последние годы снижался почти непрерывно и в 2024 году составил 1,4 ребенка на одну женщину.

Достичь целевой рождаемости «можно при условии, что не только социальная сфера, но и… экономика, развитие жилищной и сельской инфраструктуры, благоустройство городов и поселков будут работать на эту задачу», сказала Татьяна Голикова. По ее словам, все мероприятия нацпроекта можно разделить на семь основных направлений, начиная с реализации подхода «плюс один ребенок в каждой семье». «Мы рассчитываем, что число многодетных семей в РФ к 2030 году вырастет как минимум на 15%, а суммарный коэффициент рождений третьих детей увеличится на 28%»,— отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Также власти займутся выравниванием высокой региональной дифференциации рождаемости: сейчас в регионах она может отличаться в три раза, и только в 38 (без учета новых) — выше среднероссийской. Лишь в Чечне и Тыве показатель превышает уровень простого воспроизводства (2,1). В пример успеха на региональном уровне вице-премьер привела пилотный проект по развитию инфраструктуры в Новгородской, Тамбовской и Пензенской областях. «По итогам 2024 года число женщин, стоящих на учете по беременности в женской консультации, увеличилось в среднем на 15%. Также выросло число женщин, сохранивших беременность, из числа пришедших на аборт — в среднем на 22%»,— сказала вице-премьер.

Третье направление — создание условий для совмещения профессионального развития с рождением и воспитанием детей.

«Вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией независимых профсоюзов России разработаны рекомендации по реализации корпоративной социальной политики. Неформально мы их называем "корпоративный демографический стандарт". В конце года он был принят Российской трехсторонней комиссией»,— отметила вице-премьер. Президент, напомним, ранее одобрил и идею стимулировать работодателей, поддерживающих семьи с детьми, налоговыми послаблениями.

Четвертое направление проекта — повышение рождаемости в сельской местности. Как пояснила Татьяна Голикова, село традиционно было «основой роста численности в нашей стране, многодетности». Несмотря на снижение в последние десять лет, именно на селе рождаемость держится сегодня на уровне, которого власти добиваются от всей страны к 2030 году.

Отдельным направлением работы станет повышение доходов семей с детьми за счет расширения заключения соцконтрактов (при оценке семей-претендентов не будут учитывать пособия на детей, что увеличит число таких контрактов на 100 тыс. в год). Косвенно ту же цель поддержит повышение МРОТ до 35 тыс. руб. к 2030 году и очередная реформа оплаты труда бюджетников, запланированная на 2027 год. Также власти займутся укреплением репродуктивного здоровья и развитием детской медицины. Минздрав планирует расширять сеть женских консультаций и продолжит бороться с младенческой и детской смертностью. Наконец, седьмое направление — укрепление ценностей института семьи, здесь сосредоточены мероприятия, продолжающие работу нацпроекта «Культура».

Отметим, впрочем, что задача по повышению рождаемости, которую ставит перед собой нацпроект, конфликтует с потребностями рынка труда, и, если она будет выполнена, это среднесрочно усилит дефицит кадров. Сейчас уровень занятости среди женщин в РФ достаточно высок (51,7%), но остается на 15 процентных пунктов ниже, чем у мужчин, и по мере роста рождаемости будет падать.

Анастасия Мануйлова