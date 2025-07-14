В 2024 году в России родилось больше мальчиков, чем девочек

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам у президента сообщила, что в 2024 году 51,5% новорожденных составили мальчики. По ее словам, в предыдущие годы, наоборот, рождалось больше девочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«К сожалению, это серьезная проблема наша, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна периода Великой Отечественной войны, вторая — периода 90-х годов»,— сказала Татьяна Голикова (цитата по сайту Кремля).

Из-за этого резко сократить число женщин в репродуктивном возрасте, пояснила вице-премьер. Чтобы решить проблему, власти России делают ставку на многодетность.

«Нам очень важно, чтобы в каждой семье был плюс один ребенок. Даже если в этой семье нет ни одного ребенка, значит, плюс один, все равно один, два, три. И это очень важно для такой большой страны, как наша», — добавила госпожа Голикова.

В 2025–2030 годах в России будет действовать несколько демографических нацпроектов, в том числе «Семья». Расходы на него в ближайшие три года составят 7,8 трлн руб. Цель — повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. В прошлом году он составил 1,4 ребенка на одну женщину.

Подробнее о демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».