Виктор Кокшаров утвержден в должности президента УрФУ

Бывший ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров утвержден в должности президента университета, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее большой ученый совет университета избрал господина Кокшарова на эту должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Виктор Кокшаров утвержден в должности президента университета»,— соответствующий приказ подписан Министерством науки и высшего образования России сообщили в Telegram-канале университета.

Виктор Кокшаров возглавлял УрФУ с момента его основания в 2010 году. С апреля 2025 года он руководил университетом в должности и.о. ректора. В конце мая и.о. ректора вуза был назначен директор Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) университета Илья Обабков.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России в 2024 году.

Полина Щуцкая