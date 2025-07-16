Пашинян повысил шансы выхода Армении из ОДКБ
Вероятность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выше, чем восстановление членства республики в объединении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Участие страны в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В июне армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.
Армянская сторона прежде говорила об отсутствии решительных шагов стран ОДКБ, когда боевые действия между Азербайджаном и Арменией затронули суверенную территорию последней, как это было в 2022 году в районе города Джермук. Российская сторона настаивала, что организация отреагировала необходимым образом.
Подробнее о взаимоотношениях ОДКБ и Армении — в материале «Ъ» «Коллектив едва себя сдерживает».