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Коллектив едва себя сдерживает

Как на встрече глав МИДов ОДКБ отреагировали на очередное отсутствие Армении

В понедельник, 30 июня, главы МИДов стран--членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели в киргизском городе Чолпон-Ата заседание, предваряющее осенний саммит в Бишкеке. Подготовка этого мероприятия проходит на фоне кризиса внутри организации из-за бойкота со стороны Армении. Работа не парализована: все подготовленные к министерской встрече документы были одобрены. Однако на встрече не удалось обойтись без намеков, что продолжаться в том же духе дело долго не может. С подробностями из Чолпон-Аты — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Утром глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретил коллег из России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана у входа в государственную резиденцию и сфотографировался с каждым из них на фоне флагов. В текущем году, в отличие от предыдущего, там был и флаг Армении, который, впрочем, служил не более чем символическим напоминанием о том, что де-юре страна все еще состоит в организации.

Официально о неучастии главы МИД Армении Арарата Мирзояна во встрече Ереван объявил лишь в день самого заседания, однако сомнений, что так и будет, не было с самого начала.

После демаршей премьера Армении Никола Пашиняна с отказом подписывать декларацию саммита в 2022 году, бойкотом военных учений и неучастием во встрече лидеров в 2023-м армянская сторона фактически свела на нет присутствие на мероприятиях ОДКБ.

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Из уст Никола Пашиняна неоднократно звучала критика в адрес ОДКБ, которую премьер страны обвинял в бездействии в период обострения карабахского конфликта в 2022 году. Доходило (например, в июне прошлого года) и до прямых угроз армянской стороны выйти из союза. В конце прошлого года после саммита в Казахстане, который армянская сторона проигнорировала, господин Пашинян подчеркивал: Ереван не участвует ни в разработке документов, ни в обсуждениях по линии ОДКБ.

Как показало прошедшее в Чолпон-Ате заседание, для остальных это не стало помехой. Жээнбек Кулубаев сообщил, что стороны одобрили сразу пять проектов документов, среди которых совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и международной информационной безопасности. Министр выразил уверенность, что достигнутые договоренности «послужат надежной основой для дальнейших интеграционных процессов и повышению эффективности коллективной безопасности в регионе».

«В условиях нестабильной международной обстановки вопрос коллективной безопасности становится не просто приоритетом, а стратегическим императивом для всех государств ОДКБ»,— заявил при этом дипломат, ни словом не обмолвившись об Армении.

Между тем ее представители встречу проигнорировали как раз по той причине, что считают: ОДКБ не выполнила своих обязательств перед республикой по обеспечению ее безопасности. Господину Кулубаеву это, впрочем, не помешало прийти к выводу, что встреча стала «отражением высокого уровня доверия и взаимоуважения».

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Куда менее сдержан в оценках был глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам встречи он прямо заявил, что все в ОДКБ понимают: «Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянской стороне». Интонации министра в многократных высказываниях о том, что участники встречи «приняли к сведению факт отношения Армении к ОДКБ», не оставляли сомнений: терпение союзников небезгранично.

Заставить усомниться в этом могло бы заверение, что в организации по-прежнему считают Армению полноправным членом. Однако и его российский министр приправил деталью о том, что «полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ». Не забыл господин Лавров упомянуть и необходимость уплаты взносов: в марте нынешнего года Армения отказалась платить деньги в общий бюджет.

После того как Сергей Лавров высказал все «но», он заверил: «Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем». И добавил: «Будем ожидать ясности во всех этих вопросах».

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