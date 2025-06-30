Коллектив едва себя сдерживает

В понедельник, 30 июня, главы МИДов стран--членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели в киргизском городе Чолпон-Ата заседание, предваряющее осенний саммит в Бишкеке. Подготовка этого мероприятия проходит на фоне кризиса внутри организации из-за бойкота со стороны Армении. Работа не парализована: все подготовленные к министерской встрече документы были одобрены. Однако на встрече не удалось обойтись без намеков, что продолжаться в том же духе дело долго не может. С подробностями из Чолпон-Аты — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Владислав Ногай / ТАСС Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Утром глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретил коллег из России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана у входа в государственную резиденцию и сфотографировался с каждым из них на фоне флагов. В текущем году, в отличие от предыдущего, там был и флаг Армении, который, впрочем, служил не более чем символическим напоминанием о том, что де-юре страна все еще состоит в организации.

Официально о неучастии главы МИД Армении Арарата Мирзояна во встрече Ереван объявил лишь в день самого заседания, однако сомнений, что так и будет, не было с самого начала.

После демаршей премьера Армении Никола Пашиняна с отказом подписывать декларацию саммита в 2022 году, бойкотом военных учений и неучастием во встрече лидеров в 2023-м армянская сторона фактически свела на нет присутствие на мероприятиях ОДКБ.

Из уст Никола Пашиняна неоднократно звучала критика в адрес ОДКБ, которую премьер страны обвинял в бездействии в период обострения карабахского конфликта в 2022 году. Доходило (например, в июне прошлого года) и до прямых угроз армянской стороны выйти из союза. В конце прошлого года после саммита в Казахстане, который армянская сторона проигнорировала, господин Пашинян подчеркивал: Ереван не участвует ни в разработке документов, ни в обсуждениях по линии ОДКБ.

Как показало прошедшее в Чолпон-Ате заседание, для остальных это не стало помехой. Жээнбек Кулубаев сообщил, что стороны одобрили сразу пять проектов документов, среди которых совместные заявления по ситуации на Ближнем Востоке и международной информационной безопасности. Министр выразил уверенность, что достигнутые договоренности «послужат надежной основой для дальнейших интеграционных процессов и повышению эффективности коллективной безопасности в регионе».

«В условиях нестабильной международной обстановки вопрос коллективной безопасности становится не просто приоритетом, а стратегическим императивом для всех государств ОДКБ»,— заявил при этом дипломат, ни словом не обмолвившись об Армении.

Между тем ее представители встречу проигнорировали как раз по той причине, что считают: ОДКБ не выполнила своих обязательств перед республикой по обеспечению ее безопасности. Господину Кулубаеву это, впрочем, не помешало прийти к выводу, что встреча стала «отражением высокого уровня доверия и взаимоуважения».

Куда менее сдержан в оценках был глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам встречи он прямо заявил, что все в ОДКБ понимают: «Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянской стороне». Интонации министра в многократных высказываниях о том, что участники встречи «приняли к сведению факт отношения Армении к ОДКБ», не оставляли сомнений: терпение союзников небезгранично.

Заставить усомниться в этом могло бы заверение, что в организации по-прежнему считают Армению полноправным членом. Однако и его российский министр приправил деталью о том, что «полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ». Не забыл господин Лавров упомянуть и необходимость уплаты взносов: в марте нынешнего года Армения отказалась платить деньги в общий бюджет.

После того как Сергей Лавров высказал все «но», он заверил: «Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем». И добавил: «Будем ожидать ясности во всех этих вопросах».