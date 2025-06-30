Песков назвал суверенным решением Армении выход или участие в ОДКБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) несет определенную выгоду Армении, но вопрос ее выхода из объединения — суверенное право республики. Так он ответил на вопрос «Ъ» о том, как в Кремле относятся к заявлением армянской стороны по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ОДКБ — организация которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность и действенность. Наверное, эти случаи и говорят о том, что это в интересах стран — продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества. Решение Армении суверенное. Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации. А что касается приостановления или возобновления участия, опять же будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване»,— сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Армянская сторона прежде утверждала, что, когда боевые действия между Азербайджаном и Арменией затронули суверенную территорию последней, как это было в 2022 году в районе города Джермук, страны ОДКБ не предприняли решительных шагов по защите союзника. Российская сторона настаивала, что организация отреагировала необходимым образом. Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года.

Лусине Баласян