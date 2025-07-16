Акции Renault пережили рекордное падение с начала пандемии COVID-19

Котировки акций Renault Group в начале торгов в Париже рухнули более чем на 17%, до €33,83. Это минимальная цена за последние 52 недели. Если падение котировок сохранится на таком же уровне до конца дня, это будет худшая торговая сессия для французского производителя автомобилей с марта 2020 года. Тогда был разгар пандемии COVID-19, парализовавшей производство и поставки автомобилей по всему миру.

Обвал котировок Renault вызвала публикация предварительных финансовых результатов за первое полугодие и прогнозов на весь год. Они оказались хуже прогнозов аналитиков и самой компании. Так, французский концерн теперь рассчитывает на операционную маржу по итогам года на уровне 6,5% — вместо как минимум 7%. А объем свободного денежного потока должен составить €1–1,5 млрд вместо предыдущей оценки €2 млрд или даже выше.

Помимо публикации предварительных итогов полугодия и прогнозов группа объявила о назначении временным генеральным директором Дункана Минто — нынешнего финансового директора компании. Он сменил на этом посту Луку де Мео, который неожиданно для всех объявил об уходе из Renault месяц назад, пожелав продолжить карьеру в производителе люксовых товаров Kering.

Кирилл Сарханянц