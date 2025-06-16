Гендиректор Renault возглавит люксовый холдинг Kering

Renault Group объявила об уходе с поста генерального директора итальянца Луки де Мео, который возглавлял французский автоконцерн с 2020 года. Официально свой пост он покинет 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как отмечает Le Figaro, в самом автоконцерне уход господина де Мео стал полной неожиданностью для сотрудников и руководства. Еще больше всех удивил выбор Луки де Мео нового места работы: 58-летний итальянец решил попробовать свои силы «за пределами автомобильного сектора» и возглавит Kering — владельца Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и других люксовых брендов.

«Это полная неожиданность, мы совершенно не ожидали его ухода,— объясняет профсоюзный деятель группы.— Пять лет во главе группы — это короткий срок, хотя на самом деле результаты сегодня намного лучше, чем когда он только пришел. Всего через месяц Лука де Мео уедет. Поиск его преемника может занять некоторое время, если учесть, как все прошло в Stellantis».

По итогам 2024 года Renault достигла рекордной для себя операционной маржи 7,6%, а выручка группы выросла на 7,4%, до €56,2 млрд. За время руководства Луки де Мео акции французского автопроизводителя выросли в цене на 96,6%.

Кирилл Сарханянц