Шойгу допустил, что Европа «надует» Трампа с увеличением расходов на оборону

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Ъ» заявил, что при увеличении расходов на оборону до 5% ВВП европейские члены НАТО оставили «лазейки» для включения в эту сумму дополнительных средств. Последние могут быть потрачены на гражданскую инфраструктуру. Тем самым, по его словам, Европа может «надуть» президента США Дональда Трампа, потребовавшего от союзников увеличить военные расходы.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются ''надуть'' хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств»,— сказал Сергей Шойгу.

На саммите НАТО в Гааге в июне страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы. Сергей Шойгу допустил, что европейские страны «могут пойти на ухищрения» и выдать за «смежные» расходы затраты на строительство дорог, мостов, транспортных узлов и другой гражданской инфраструктуры. «Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально»,— заметил секретарь Совбеза.

Полную версию интервью читайте на сайте «Ъ» в 17:00.

Лусине Баласян