30 пострадавших при атаке дронов ВСУ на ижевский завод выписаны из медучреждений

30 пострадавших при атаке украинских БПЛА на оборонное ижевское предприятие были выписаны из медучреждений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой минздрава Удмуртии. Девять человек продолжают лечение в стационарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным на 16 июля, из числа пострадавших от атаки БПЛА выписаны из больницы 30 человек, остаются на лечении в стационарах 9 человек, из них четверо — в Ижевске, пятеро — в клиниках Москвы»,— говорится в сообщении.

Напомним, утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному ижевскому заводу. Пострадали 57 жителей, в их числе двое несовершеннолетних. Трое скончались. Ночью 2 июля шестерых пострадавших эвакуировали спецбортом МЧС в федеральные медцентры. На территории предприятия вводился режим ЧС.

После этого дроны нанесли еще несколько ударов по республике. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля регион вновь был атакован беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

В Ижевске обслуживающие жилые дома организации приступили к обустройству подвалов. На прошлой неделе, 8 июля, глава Ижевска Дмитрий Чистяков поручил городским управляющим компаниям (УК) обеспечить жителям доступ в подвальные помещения, которые могут использоваться в качестве укрытий при атаках БПЛА.

УК за свой счет приобретают запас воды, устанавливают скамейки и формируют списки необходимых лекарств. В среднем подготовку одного подвала представители УК оценили в 50 тыс. руб. Эксперты считают, что для подготовки укрытий подходят порядка 50% подвалов В МКД.

Подробнее об этом читайте в материале «Забот подвалило».